Компанія SpaceX запустила 56 нових супутників Starlink

Сьогодні, 26 січня, компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 з найбільшим корисним навантаженням - це 56 нових інтернет-супутників Starlink.
Перша сходинка ракети-носія Falcon 9 використовувалася раніше вісім разів, у тому числі у двох місіях до Міжнародної космічної станції (МКС), Crew 3 та Crew 4. Загальна вага 56 супутників склала 19,4 тонни.
Ракета стартувала зі станції Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді після десятихвилинної затримки о 4:32 ранку EST (11:22 за Києвом).
Перша сходинка відокремилася приблизно через 2 хвилини 30 секунд після зльоту і почала контрольований спуск на Землю. Вона приземлилася на плавучій платформі "Просто прочитайте інструкції" біля узбережжя Флориди.
Наразі Starlink охоплює понад 3400 діючих супутників. Компанія вже має дозвіл на розміщення 12 000 супутників Starlink та подала заявку на дозвіл на розміщення ще близько 30 000 супутників.
Запуск у четвер став уже шостим у 2023 році для SpaceX та 205-м для компанії.
Перша сходинка ракети-носія Falcon 9 використовувалася раніше вісім разів, у тому числі у двох місіях до Міжнародної космічної станції (МКС), Crew 3 та Crew 4. Загальна вага 56 супутників склала 19,4 тонни.
Ракета стартувала зі станції Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді після десятихвилинної затримки о 4:32 ранку EST (11:22 за Києвом).
Перша сходинка відокремилася приблизно через 2 хвилини 30 секунд після зльоту і почала контрольований спуск на Землю. Вона приземлилася на плавучій платформі "Просто прочитайте інструкції" біля узбережжя Флориди.
Наразі Starlink охоплює понад 3400 діючих супутників. Компанія вже має дозвіл на розміщення 12 000 супутників Starlink та подала заявку на дозвіл на розміщення ще близько 30 000 супутників.
Запуск у четвер став уже шостим у 2023 році для SpaceX та 205-м для компанії.
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