Компанія IMAX заборонила показувати російські фільми у своєму форматі

14:25 23 серпня Київ, Україна

Канадська компанія IMAX, що пішла з російського ринку, заборонила використовувати свій формат для показу фільмів у росії, повідомив гендиректор об'єднаної кіномережі «Сінема Парк» і «Формула кіно» Олексій Васясін.



За його словами, обладнання для кінопоказів у форматі IMAX належить російським прокатникам, але саму технологію можна використовувати лише з дозволу правовласника.

«Показати фільм у форматі IMAX без дозволу IMAX не можна. Навіть російські фільми у цьому форматі — „Рух вгору“, „Сталінград“ — нині показувати ми не можемо, тому що є пряма заборона з боку компанії на використання формату», — уточнив Васясін.

Канадська IMAX припинила роботу в росії в червні. Усіх її працівників у країні було звільнено, а керівництво поїхало до Лондона.



Після початку війни в Україні з росією відмовилася працювати п'ятірка найбільших голлівудських студій: Universal Pictures, Warner Bros., Walt Disney Pictures, Sony Pictures та Paramount Pictures.