Компанія IMAX заборонила показувати російські фільми у своєму форматі

Канадська компанія IMAX, що пішла з російського ринку, заборонила використовувати свій формат для показу фільмів у росії, повідомив гендиректор об'єднаної кіномережі «Сінема Парк» і «Формула кіно» Олексій Васясін.
За його словами, обладнання для кінопоказів у форматі IMAX належить російським прокатникам, але саму технологію можна використовувати лише з дозволу правовласника.
За його словами, обладнання для кінопоказів у форматі IMAX належить російським прокатникам, але саму технологію можна використовувати лише з дозволу правовласника.
Канадська IMAX припинила роботу в росії в червні. Усіх її працівників у країні було звільнено, а керівництво поїхало до Лондона.
Після початку війни в Україні з росією відмовилася працювати п'ятірка найбільших голлівудських студій: Universal Pictures, Warner Bros., Walt Disney Pictures, Sony Pictures та Paramount Pictures.
Після початку війни в Україні з росією відмовилася працювати п'ятірка найбільших голлівудських студій: Universal Pictures, Warner Bros., Walt Disney Pictures, Sony Pictures та Paramount Pictures.
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