Компанія Danone йде з російського ринку

11:34 14 жовтня Київ, Україна





Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії. Французька харчова компанія Danone оголосила про передачу контролю над російським бізнесом та списання до 1 мільярда євро збитків.Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії.

"Danone вважає, що це найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності місцевого бізнесу, а також для співробітників, замовників та партнерів", - йдеться у заяві.

За перші 9 місяців 2022 року на частку бізнесу компанії в росії припадало близько 5% чистих продажів Danone. Угода про передачу контролю може призвести до списання до 1 мільярда євро збитків. Також після її завершення бізнес Danone у росії деконсолідується.



На початку березня компанія Danone повідомила, що призупинить усі інвестиції в росію, але збереже виробництво молочної продукції. У квітні видання Reuters із посиланням на джерела повідомляло про плани Danone піти з російського ринку.



У росії Danone працює з 1992 року і виробляє бренди "Активіа", "Актімель", "Ростишка", "Даніссімо", "Простоквашино", "Біо Баланс" та інші.