Компанія Danone йде з російського ринку

Французька харчова компанія Danone оголосила про передачу контролю над російським бізнесом та списання до 1 мільярда євро збитків.
Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії.
Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії.
За перші 9 місяців 2022 року на частку бізнесу компанії в росії припадало близько 5% чистих продажів Danone. Угода про передачу контролю може призвести до списання до 1 мільярда євро збитків. Також після її завершення бізнес Danone у росії деконсолідується.
На початку березня компанія Danone повідомила, що призупинить усі інвестиції в росію, але збереже виробництво молочної продукції. У квітні видання Reuters із посиланням на джерела повідомляло про плани Danone піти з російського ринку.
У росії Danone працює з 1992 року і виробляє бренди "Активіа", "Актімель", "Ростишка", "Даніссімо", "Простоквашино", "Біо Баланс" та інші.
На початку березня компанія Danone повідомила, що призупинить усі інвестиції в росію, але збереже виробництво молочної продукції. У квітні видання Reuters із посиланням на джерела повідомляло про плани Danone піти з російського ринку.
У росії Danone працює з 1992 року і виробляє бренди "Активіа", "Актімель", "Ростишка", "Даніссімо", "Простоквашино", "Біо Баланс" та інші.
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