Компанія Moderna збирається позиватися до Pfizer і BioNTech

18:39 26 серпня Київ, Україна

Moderna подала до суду на Pfizer та її німецького партнера BioNTech за порушення патентних прав при розробці першої вакцини проти COVID-19, схваленої у США, стверджуючи, що вони скопіювали технологію, розроблену Moderna за роки до пандемії.

Позови подано до окружного суду США у штаті Массачусетс та до окружного суду Дюссельдорфа в Німеччині, повідомляє Reuters.

"Ми подаємо ці позови, щоб захистити інноваційну технологічну платформу мРНК, яку ми розробили, вклали мільярди доларів у створення і запатентували протягом десятиліття, що передувало пандемії COVID-19", - заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансель.

Компанія Moderna, заснована десять років тому в Кембриджі, була новатором у галузі мРНК-вакцин, які вчать людські клітини виробляти білок, що викликає імунну відповідь. Завдяки цьому на розробку вакцини проти COVID-19 пішли місяці, а не роки. Німецька компанія BioNTech також працювала у цій галузі у співпраці з американським фармацевтичним гігантом Pfizer.



Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) дозволило екстрено використовувати розроблені вакцини проти COVID-19 у грудні 2020 року. Спочатку дозвіл отримала розробка Pfizer/BioNTech, а за тиждень - вакцина Moderna.



Препарат Moderna – її єдиний комерційний продукт – приніс компанії дохід у розмірі $10,4 млрд цього року, вакцина Pfizer принесла близько $22 млрд.



Moderna стверджує, що Pfizer/BioNTech без дозволу скопіювали технологію мРНК, яку Moderna запатентувала в період з 2010 до 2016 року — задовго до того, як COVID-19 з'явився в 2019 році і поширився по всьому світу на початку 2020 року.



Крім досліджень мРНК позивач скаржиться на присвоєння розробок, пов'язаних із кодуванням повнорозмірного шиповидного білка. За словами Moderna, її вчені займалися цим питанням під час створення вакцини від коронавірусу, що викликає близькосхідний респіраторний синдром (MERS). Хоча вакцина проти MERS так і не вийшла на ринок, її розробка допомогла Moderna швидко випустити вакцину проти COVID-19.



На початку пандемії Moderna пообіцяла, що не захищатиме свої патенти на препарати проти COVID-19, щоб допомогти іншим швидше розробити власні вакцини. Однак у березні 2022 року компанія заявила, що очікує від таких компаній, як Pfizer та BioNTech, дотримання її прав на інтелектуальну власність. Позивач не вимагатиме відшкодування збитків за будь-яку діяльність до 8 березня 2022 року.



Pfizer та BioNTech вже стикалися із судовими позовами від інших компаній, які заявляють, що вакцина партнерства порушує їхні патенти. Так, німецька компанія CureVac у липні також подала позов проти BioNTech у Німеччині. У відповідь BioNTech заявила, що її робота є оригінальною.



На Moderna також подали до суду за порушення патентних прав у США: у неї триває суперечка з Національним інститутом охорони здоров'я США з приводу прав на технологію мРНК.