Компанія Speedo розірвала контракт із російським плавцем через його участь у мітингу у «Лужниках»

15:03 22 березня Київ, Україна

Виробник екіпіровки для плавання Speedo розірвав спонсорський контракт із дворазовим олімпійським чемпіоном із Росії Євгеном Риловим, який взяв участь у мітингу-концерті у «Лужниках».

Рилов, який завоював дві золоті медалі на торішній Олімпіаді в Токіо, був помічений на мітингу з літерою "Z" на своєму одязі, яка стала символом підтримки вторгнення Росії в Україну, яке Москва називає "спецоперацією".



Компанія Speedo повідомила, що "негайно припинила спонсорство Рилова" після відвідування заходу з нагоди річниці анексії Росією Криму.

«Ми рішуче засуджуємо війну і солідарні з народом України, нашими спортсменами та нашими товаришами по команді, які постраждали від конфлікту», — йдеться у заяві.

Компанія вирішила перерахувати залишок спонсорського гонорару Рилова в Агентство ООН у справах біженців, яке допомагає українцям, які через війну були змушені покинути свої будинки.



