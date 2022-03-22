Компанія Speedo розірвала контракт із російським плавцем через його участь у мітингу у «Лужниках»

Виробник екіпіровки для плавання Speedo розірвав спонсорський контракт із дворазовим олімпійським чемпіоном із Росії Євгеном Риловим, який взяв участь у мітингу-концерті у «Лужниках».
Рилов, який завоював дві золоті медалі на торішній Олімпіаді в Токіо, був помічений на мітингу з літерою "Z" на своєму одязі, яка стала символом підтримки вторгнення Росії в Україну, яке Москва називає "спецоперацією".
Компанія Speedo повідомила, що "негайно припинила спонсорство Рилова" після відвідування заходу з нагоди річниці анексії Росією Криму.
Компанія Speedo повідомила, що "негайно припинила спонсорство Рилова" після відвідування заходу з нагоди річниці анексії Росією Криму.
Компанія вирішила перерахувати залишок спонсорського гонорару Рилова в Агентство ООН у справах біженців, яке допомагає українцям, які через війну були змушені покинути свої будинки.
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