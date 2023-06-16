Компанія Neuralink отримала схвалення для клінічних випробувань мозкових чіпів на людях

14:40 26 травня Київ, Україна

Компанія Neuralink , що належить знаменитому американському підприємцю Ілону Маску і спеціалізується на розробці мозкових чіпів, отримала офіційне схвалення від Управління контролю за продуктами та ліками США (FDA) для проведення клінічних випробувань на людях.

Про це повідомляє ВВС.



Зазначається, що мозкові імпланти від Neuralink спрямовані на допомогу у відновленні мобільності та зору людей. Їх потрібно підключати до мозку та комп'ютера.



Але Ілон Маск ще не розпочинав офіційний набір учасників для тестування, а FDA не коментувало своє рішення.



Попередня пропозиція Neuralink отримати схвалення FDA була відхилена з міркувань безпеки.



У 2019 році Neuralink вперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію. Мета розробки імплантації ниток паралізованим людям полягає в тому, що це дозволить їм працювати з комп'ютерами та телефонами "силою думки". Ілон Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям "спілкуватися телепатично" та завантажувати іноземні мови.



У 2021 році Neuralink імплантувала в мозок мавпи нейроімплант (чіп) для підключення до комп'ютера, після чого вона змогла грати у відеоігри за допомогою розуму. Чіпи інтерпретували сигнали мозку та передавали ці дані на пристрої через Bluetooth.



Neuralink – американська компанія, яка розробляє мозкові імплантанти, які стануть інтерфейсом для взаємодії між мозком людини та електронним пристроєм. Створена за участю Ілона Маска компанія розпочала свою діяльність у 2016 році. Її представили у березні 2017 року.