Компанія Huawei почала закривати свої офіційні торгові точки в Росії

"Huawei наприкінці в березні припинила укладати нові контракти на постачання до Росії мережевого обладнання та гаджетів, а у квітні відправила у відпустку співробітників місцевого офісу. Компанія, на яку припадає 30-40% всіх базових станцій, що працюють у Росії, чи не першою після санкцій призупинила замовлення, - розповідав Forbes близьке до неї джерело.