Компанія Huawei почала закривати свої офіційні торгові точки в Росії

Найбільший у Китаї виробник смартфонів – Huawei – закриває офіційні торгові точки в росії. З 19 магазинів Huawei, чотири вже припинили роботу, а решту буде закрито найближчими місяцями.
Інші китайські виробники, від яких чекали, що замінять будь-яку імпортну електроніку, зібралися на вихід слідом.. Не афішуючи цього, на відміну від західних компаній, вони «нишком» згортають роботу на російському ринку. Серед таких «сірих відмовників» - Lenovo Group та Xiaomi, розповіли джерела The Wall Street Journal.
Після початку війни китайські технологічні гіганти різко скоротили постачання до Росії: у березні порівняно з лютим ввезення ноутбуків впало на 40%, смартфонів — на 66%, телекомунікаційного обладнання — на 98%.
У квітні спад посилився: до Росії ввезли 830 тисяч смартофонів (проти 2 млн роком раніше) і лише 43 тисяч ноутбуків (замість 350 тисяч). Загальний обсяг китайського експорту склав лише 3,7 млрд доларів проти 7,4 млрд у січні та 8,2 млрд у грудні.
Китай не бажає порушувати обмежувальні заходи США та Євросоюзу, щоб підтримати президента володимира путіна, який опинився у найважчій міжнародній ізоляції, пояснили The Washington Post чиновники Пекіні та Вашингтоні.
За даними WaPo, Москва кілька разів протягом останніх тижнів зверталася до китайців з проханнями про допомогу та виконання якихось торгових зобов'язань, нібито взятих китайцями перед початком війни.. Але переговори йдуть «важко», кажуть джерела WaPo, і супроводжуються наростаючим роздратуванням у Пекіні та фрустрацією у Кремлі.
А тепер нехай у Кремлі ще щось скажуть про підтримку війни Китаєм.
Після початку війни китайські технологічні гіганти різко скоротили постачання до Росії: у березні порівняно з лютим ввезення ноутбуків впало на 40%, смартфонів — на 66%, телекомунікаційного обладнання — на 98%.
У квітні спад посилився: до Росії ввезли 830 тисяч смартофонів (проти 2 млн роком раніше) і лише 43 тисяч ноутбуків (замість 350 тисяч). Загальний обсяг китайського експорту склав лише 3,7 млрд доларів проти 7,4 млрд у січні та 8,2 млрд у грудні.
Китай не бажає порушувати обмежувальні заходи США та Євросоюзу, щоб підтримати президента володимира путіна, який опинився у найважчій міжнародній ізоляції, пояснили The Washington Post чиновники Пекіні та Вашингтоні.
За даними WaPo, Москва кілька разів протягом останніх тижнів зверталася до китайців з проханнями про допомогу та виконання якихось торгових зобов'язань, нібито взятих китайцями перед початком війни.. Але переговори йдуть «важко», кажуть джерела WaPo, і супроводжуються наростаючим роздратуванням у Пекіні та фрустрацією у Кремлі.
А тепер нехай у Кремлі ще щось скажуть про підтримку війни Китаєм.
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