Компанія Meta ліквідувала найбільшу інтернет-мережу, яка розповсюджувала роспропаганду

12:45 28 вересня Київ, Україна

Компанія Meta ліквідувала найбільшу за час повномасштабної війни росії проти України мережу поширення російської пропаганди.

Про це повідомляє пресслужба Meta.



У повідомленні уточнили, що фахівці компанії ліквідували дві не пов'язані між собою мережі в Китаї та росії за порушення політики компанії.



Китайська мережа існувала з осені 2021 року до середини вересня 2022 року і була спрямована на внутрішню політику США напередодні виборів 2022 року, а також на зовнішню політику Чехії щодо Китаю та України. Зокрема, у Чехії мережа критикувала підтримку України.



Російська мережа, виявлена Meta, була націлена перш за все на Німеччину, Францію, Італію, Україну та Велику Британію. Пропагандисти у Фейсбуці, Інстаграмі та Твіттері просували кремлівські наративи щодо російсько-української війни.



Ця мережа почала діяти в травні 2022 року і охоплювала понад 60 вебсайтів, які видавали себе за справжні сайти організацій новин у Європі, зокрема, Spiegel, The Guardian і Bild.



Тут розміщували оригінальні статті з критикою України та українських біженців та підтримкою росії, а також стверджували, що санкції Заходу проти росії призведуть до зворотного результату.



Згодом ці статті просувалися через Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Твіттер, сайти петицій Change.org та Avaaz і навіть LiveJournal.



Фахівці Meta уточнили, що після блокування доменів цієї мережі її розпорядники намагалися створити нові сайти, що свідчить про "наполегливість та постійні інвестиції в цю діяльність в інтернеті".



Сайти працювали переважно англійською, французькою, німецькою, італійською, іспанською, російською та українською мовами. У деяких випадках контент операції посилювався на фейсбук-сторінках посольств росії в Європі та Азії, йдеться в тексті розслідування.