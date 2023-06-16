Компанія SpaceX Ілона Маска взяла на роботу 14-річного програміста

12:25 12 червня Київ, Україна

Компанія SpaceX Ілона Маска взяла на роботу 14-річного інженера-програміста Кайрена Квазі, пише Business Insider. Підліток приєднається до команди розробників, які створюють програмне забезпечення для супутників Starlink

Раніше Квазі вже стажувався в компанії Intel і Blackbird.AI, що спеціалізується на кібербезпеці.



Кайрен Квазі у віці 14 років став молодим чоловіком, який закінчив Університет Санта-Клари (Каліфорнія). Тепер він планує разом із матір'ю переїхати до штату Вашингтон, щоб розпочати роботу в SpaceX.



У віці двох років Квазі вже міг говорити повними реченнями, а в дев'ять зрозумів, що програма третього класу школи для нього надто проста, і вступив до муніципального коледжу в Каліфорнії. У тому ж році за результатами тесту на IQ він потрапив до 99,9 процентиля людей з найрозвиненішим інтелектом, розповіли його батьки. Коли Квазі виповнилося 11 років, він вступив до Університету Санта-Клари, де почав вивчати інформатику та інженерію.