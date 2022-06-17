Компанія Coca-Cola більше не вироблятиме і не продаватиме напої бренду в рф

08:01 17 червня Київ, Україна

Через продовження агресії росії в Україні компанія Coca-Cola припинить виробляти і продавати продукти компанії в рф.

Компанія Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) - дистриб'ютор Coca-Cola та її наявні клієнти в росії розпродують напої, що залишилися на складах, повідомляє Reuters.

Як тільки запаси компанії будуть вичерпані, Coca-Cola HBC "більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в росії", заявила компанія. Йдеться не лише про колу, а й про інші напої бренду — Fanta, Sprite, Schweppes, соки «Добрий», Rich та інші.





На початку травня головний операційний директор The Coca-Cola Company Джеймс Квінсі заявив, що бізнес компанії в росії «в якийсь момент повністю зникне», якщо бойові дії в Україні затягнуться. У той самий час Квінсі поставив під сумнів вплив дій таких компаній, як Coca-Cola, на рішення урядів, зокрема, російського.

"Символізм [таких кроків] важливий, але він не стане вирішальним фактором", - сказав Квінсі.

Американської Coca-Cola 23% швейцарської компанії Coca-Cola HBC. Вона виробляє та продає напої у 29 країнах, включаючи Грецію, Італію та країни Східної Європи. У росії працює десять заводів компанії: у москві, Московській області, Санкт-Петербурзі, Самарі, Єкатеринбурзі, Ростовській області, Новосибірську, Красноярську та Владивостоку.



Про зупинення бізнесу в росії Coca-Cola оголосила 8 березня. В опублікованій на сайті компанії заяві говорилося, що рішення про відхід з ринку пов'язане з бойовими діями на території України. У травні керівництво компанії допустило повний вихід з країни, якщо війна в Україні затягнеться.