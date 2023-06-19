Комітет оборони не виключає можливість збройного нападу Росії на Швецію

14:01 19 червня Київ, Україна

У звіті оборонного комітету парламенту Швеції "Allvarstid" йдеться про те, що незважаючи на те, що росія завантажила у війні з Україною, не можна виключати можливість російського військового нападу на Швецію — можливості у Москви для дій проти Швеції є.

Про це повідомляє телерадіокомпанія SVT із посиланням на джерела.



Аналіз політики безпеки ґрунтується на тому ж листі, що й аналіз, опублікований п'ять років тому, про те, що "збройний напад на Швецію не можна виключити.. Також не можна виключати, що проти Швеції можуть бути використані військові засоби сили або подальші загрози "застосування такої сили".



У парламентській доповіді Швеції йдеться про те, що, хоча російські сухопутні війська і перебувають в Україні, не можна виключати інших видів військових атак з боку Росії проти Швеції.

"Росія ще більше знизила свій поріг для застосування військової сили та демонструє високу політичну та військову схильність до ризику. Здатність Росії проводити операції за допомогою військово-повітряних сил, військово-морських сил, зброї далекого радіусу дії або ядерної зброї проти Швеції залишається високою», - йдеться у звіті.

У доповіді викладено і нову оборонну доктрину для Швеції, засновану на членстві в НАТО. Слід зазначити, що попередня доктрина спиралася на співпрацю із сусідніми країнами та ЄС.