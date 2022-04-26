Команда Навального оприлюднила список корупціонерів та розпалювачів війни в Україні

«Санкції на 6000 осіб? Ніколи такого не було! - скажете ви. Не було? Буде. Війни з Україною також ніколи не було, знаєте. Екстремальні часи потребують екстремальних рішень. Ми доб'ємося, щоб усі ті, хто несе відповідальність за цю війну, були покарані», - написав соратник Навального Леонід Волков.