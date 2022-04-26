Команда Навального оприлюднила список корупціонерів та розпалювачів війни в Україні

Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального опублікував список російських чиновників та публічних осіб, проти яких пропонується запровадити санкції через участь у корупції та розпалювання війни в Україні.
Фігуранти списку поділені на кілька категорій: організатори війни, пропагандисти, корупціонери, публічні прихильники путіна, продажні знаменитості, ключові чиновники.
Володимир путін потрапив до категорії «організатори війни». Разом з ним там опинилися ще 30 членів ради безпеки рф та 101 військовий із Міноборони.
Серед тих, проти кого пропонується ввести санкції, блогерка Ксенія Собчак, дизайнер Артемій Лебедєв, єпископ Тихон Шевкунов, якого називають «духовником путіна», журналіст Олег Кашин, шахіст Сергій Карякін, актор Іван Охлобистін, телеведучі Тіна Канделакі, Дмитро Губернієв та Наїля Аскер-заде, блогери Ерік Давидович та Дмитро Пучков.
Фігуранти списку поділені на кілька категорій: організатори війни, пропагандисти, корупціонери, публічні прихильники путіна, продажні знаменитості, ключові чиновники.
Володимир путін потрапив до категорії «організатори війни». Разом з ним там опинилися ще 30 членів ради безпеки рф та 101 військовий із Міноборони.
Серед тих, проти кого пропонується ввести санкції, блогерка Ксенія Собчак, дизайнер Артемій Лебедєв, єпископ Тихон Шевкунов, якого називають «духовником путіна», журналіст Олег Кашин, шахіст Сергій Карякін, актор Іван Охлобистін, телеведучі Тіна Канделакі, Дмитро Губернієв та Наїля Аскер-заде, блогери Ерік Давидович та Дмитро Пучков.
Метою публікації списку, як уточнив один із його авторів Руслан Шаведдінов, є домогтися внесення всіх його фігурантів у санкційні листи.
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