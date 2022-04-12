Команда Навального знайшла у "диригента путінської війни" нерухомість в Італії на 100 мільйонів євро

18:02 12 квітня Київ, Україна

Команда політика Олексія Навального виявила у восьми містах Італії десятки об'єктів нерухомості, що належать художньому керівнику Маріїнського театру, диригенту Валерію Гергієву чи його компаніям. Загальна вартість нерухомості в Італії, за оцінкою авторів розслідування, перевищує 100 мільйонів євро.

Команда Навального виявила, що з 2016 року Гергієв володіє віллою, розташованою під Римом у закритому селищі. Також йому належить морський мис та ділянка землі на узбережжі у містечку Маса-Лубренсі неподалік Неаполя.



У місті Ріміні у Гергієва знаходяться десятки ділянок землі та будівель загальною площею 288 тисяч квадратних метрів: зокрема, до них входять сільськогосподарські землі, автостоянка, бейсбольне поле, парк атракціонів на міській набережній та автокемпінг біля аеропорту. В одному з його приміщень у Ріміні знаходиться бар, в іншому - ресторан.



У Мілані Гергієв серед іншого володіє декількома ділянками землі, у тому числі рисовим полем, декількома будинками, а також парком, який він здає в оренду міській владі. Загалом у Мілані команда Навального знайшла понад 800 тисяч квадратних метрів землі, записаної на Гергієва.



Цими та іншими об'єктами нерухомості в Італії, оформленими на Валерія Гергієва, раніше володіла японська арфістка Йоко Нагае, яку пов'язували з російським диригентом. Гергієва називають протеже Нагае. У день своєї смерті у 2015 році вона залишила заповіт, у якому передала нерухомість Гергієву.



Серед об'єктів нерухомості, які отримав Гергієв після її смерті, виявився палац Барбаріго на Гранд-каналі у Венеції. Палац записаний на компанію Гергієва Commercio Edilizio SRL. Ця ж фірма володіє частиною ще одного палацу, розташованого в цьому ж районі. Крім того, компанії належить приміщення на площі Сан-Марко, де розташований ресторан Quadri.



Автори розслідування повідомили, що знайшли у звітності Commercio Edilizio SRL згадку про те, що Валерій Гергієв є єдиним власником цієї компанії. З тих самих документів випливає, що Гергієв є громадянином Нідерландів. Офіційно Гергієв ці відомості не підтверджував.



Як з'ясувала команда Навального, італійські об'єкти нерухомості не вказані у декларації Гергієва — з 2017 року звіти про його майно не публікували, хоч він є керівником державного театру.



Автори розслідування з'ясували, що в росії на Валерія Гергієва також записано багато об'єктів нерухомості: 670-метрова квартира в Петербурзі, власний концертний зал і дача в селищі Рєпіно, квартира в Москві. Також він має квартиру в Нью-Йорку площею 165 квадратних метрів, яку він купив у 2004 році за 2,5 мільйона доларів (вона також не фігурувала в його деклараціях).



Учасники розслідування також стверджують, що Валерій Гергієв користується коштами свого благодійного фонду як особистим гаманцем. Фонд Гергієва отримує пожертвування у тому числі від державних компаній - ВТБ, РЗ, "Россети", "Сбер". Лише у москві та Петербурзі фонд володіє нерухомістю на 968 мільйонів рублів.



За даними команди Навального, Валерій Гергієв має банківську картку фонду, випущену на його ім'я. За допомогою цієї картки Гергієв оплачує послуги лікарів, ресторани, авіаперельоти та навіть ремонт та комунальні платежі у своїй московській квартирі. У 2018-2020 роках із благодійного фонду на особистий рахунок Гергієва надійшло понад 300 мільйонів рублів.



Автори розслідування назвали Валерія Гергієва одним із найактивніших прихильників президента росії володимира путіна. Команда Навального вимагає, щоб усі країни світу включили Гергієва до списків санкцій через російське вторгнення в Україну. Раніше щодо російського диригента не запроваджували санкції.