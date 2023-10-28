Команда хірургів та волонтерів Червоного Хреста прибула до Сектору Гази

Команда військової хірургії та група волонтерів Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) 27 жовтня прибули до Сектору Гази. Зокрема, волонтери доправили туди шість вантажівок із медичними матеріалами та засобами для очищення води.
Про це повідомляє пресслужба МКЧХ.
Прибуття гуманітарного персоналу збільшить здатність збільшувати хірургічні втручання та підтримувати місцевий медперсонал.
Прибуття гуманітарного персоналу збільшить здатність збільшувати хірургічні втручання та підтримувати місцевий медперсонал.
Зазначається, що медична допомога як для півночі, так і для півдня Сектору Гази містить військові хірургічні набори, які можуть бути використані для допомоги від 1000 до 5000 тисяч осіб, залежно від характеру поранень. Засоби для очищення води містять таблетки хлору. Ними можна обробити 50 тисяч літрів питної води.
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