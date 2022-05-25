Колумбія, слідом за Болгарією і Нідерландами, висилає російських шпигунів

07:16 23 грудня Київ, Україна

Колумбія стала сьомою за рахунком країною, яка через підозри в шпигунстві була змушена вислати за межі своєї держави двох російських дипломатів.



Про це повідомили колумбійські ЗМІ El Tiempo і W Radio.



Одного з висланих дипломатів звуть Олександр Парістов, другого - Олександр Бєлоусов, пише El Tiempo. W Radio стверджує, що Парістов працював на СЗР, а Білоусов - на ГРУ.



Влада Колумбії запідозрила дипломатів у шпигунстві. За інформацією El Tiempo, росіяни вербували інформаторів в місті Калі на заході Колумбії і цікавилися розробкою мінеральних ресурсів країни. Вони збирали відомості про електромережі, нафтову інфраструктуру і гідроелектростанції країни, повідомляє радіостанція Blu Radio. За даними Noticias RCN, в своїй діяльності росіяни використовували дрони.



Глава міграційної служби Колумбії Хуан Франсиско Еспіноса підтвердив факт виїзду з країни двох російських дипломатів. Вони покинули Колумбію 8 грудня. Еспіноса не назвав причину від'їзду росіян, але відповів, що обставини від'їзду не дозволять їм повернутися в Колумбію найближчим часом, повідомляє Blu Radio.



МЗС Колумбії заявив, що попросив двох співробітників посольства Росії покинути країну через порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Відомство також підтвердило, що у відповідь Росія вислала двох колумбійських дипломатів.



За даними видання Semana, Росія відповіла на висилку двох російських дипломатів дзеркально, вимагаючи від'їзду двох співробітників колумбійського посольства в Москві.



Росія поки не прокоментувала повідомлення про взаємну висилку дипломатів.



Раніше в цьому році російських дипломатів вислала Болгарія, Австрія, Норвегія, Словаччина, Чехія, Нідерланди. У всіх випадках Росія робила дзеркальні заходи.