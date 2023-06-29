Колумбія направить ноту протесту через атаку росії на Краматорськ

12:23 29 червня Київ, Україна

Колумбія направить ноту протесту через поранення трьох колумбійців в результаті атаки російських військ на Краматорськ. Про це повідомив президент Колумбії Густаво Петр.

"Росія атакувала трьох беззахисних колумбійців. Тим самим порушивши закони війни. МЗС має вручити дипломатичну ноту протесту. Ми чекаємо на повернення Серхіо, Ектора та Каталіни у свої будинки", — написав президент.

Russia ha atacado tres civiles colombianos indefensos. Viola así los protocolos de la guerra.



Cancillería debe entregar nota diplomática de protesta.



Esperamos el retorno sanos y salvos a sus hogares de Sergio, Héctor y Catalina. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 28, 2023

У Краматорську в результаті нещодавньої ракетної атаки росії постраждали троє колумбійців — письменник Ектор Абад, політик Серхіо Харамільйо і журналістка Каталіна Гомес. Під час обстрілу вони обідали у ресторані з українською письменницею.