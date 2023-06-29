Колумбія направить ноту протесту через атаку росії на Краматорськ

Колумбія направить ноту протесту через поранення трьох колумбійців в результаті атаки російських військ на Краматорськ. Про це повідомив президент Колумбії Густаво Петр.
Russia ha atacado tres civiles colombianos indefensos. Viola así los protocolos de la guerra.— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 28, 2023
Cancillería debe entregar nota diplomática de protesta.
Esperamos el retorno sanos y salvos a sus hogares de Sergio, Héctor y Catalina.
У Краматорську в результаті нещодавньої ракетної атаки росії постраждали троє колумбійців — письменник Ектор Абад, політик Серхіо Харамільйо і журналістка Каталіна Гомес. Під час обстрілу вони обідали у ресторані з українською письменницею.
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