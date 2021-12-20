Колумбія: 104-річна жінка двічі перемогла коронавірус

19:14 08 квітень Київ, Україна

З міської лікарні міста Тунха в Колумбії виписана незвичайна пацієнтка, 104-річна Кармен Ернандес двічі перехворіла на COVID.



Про це пише Caracol.



Вперше Кармен захворіла на COVID-19 в червні минулого року. Її лікували в будинку для літніх людей, де вона на той момент вже прожила 25 років.



У лютому 2021 року Кармен вакцинувалась, але вже в березні захворіла на коронавірус повторно. Цього разу її госпіталізували в університетську лікарню Сан-Рафаель в місті Тунха.



Кармен провела 21 день в реанімації, але повністю вилікувалася і повернулася в будинок для людей похилого віку.

"Кармен - літня пацієнтка з прекрасними фізичними можливостями, тому їй вже вдруге вдається успішно чинити опір коронавірусу", - розповіла Джина Гомес, лікарка в будинку для літніх людей, де живе Кармен.

А лікарі, які лікували Кармен, вже назвали її "живою легендою" і проводили її з лікарні оплесками.



Кармен Ернандес не тільки двічі перехворіла на COVID-19, але кілька років тому перемогла агресивну форму раку шкіри. Кармен народилася в місті Тунха 14 липня 1916 року, у неї є дочка, якій нещодавно виповнилося 70 років.