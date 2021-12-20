Колумбійські терористи намагаються диктувати умови владі країни

"Ми пропонуємо президенту [Колумбії] Івану Дуке погодитися на двостороннє припинення вогню на 90 днів", - йдеться в тексті. У ньому наголошується, що члени АНО, що знаходяться в Гавані і раніше брали участь в переговорах з колумбійським урядом, готові опрацювати всі деталі угоди. "Якщо двостороннє припинення буде погоджено, то це створить атмосферу гуманітарної розрядки, яка сприяла відновленню мирного діалогу між урядом Колумбії та АНО", - підкреслюється в документі.

Представники ліворадикальної колумбійського повстанського угрупування "Армія національного звільнення" (АНО) запропонували владі країни оголосити режим припинення вогню на 90 днів. Відповідну заяву опубліковано у вівторок на сайті організації.

У свою чергу Дуке заявив, що продовжить боротьбу зі злочинцями. "АНО - це терористичне угрупування, яка по-варварськи нападає на країну протягом десятиліть. Колумбія вимагає від них звільнити викрадених і припинити злочинні дії", - написав він на своїй сторінці в Twitter.

Колумбійська влада поклали на АНО відповідальність за теракт 17 січня 2019 року в Боготі, коли начинений вибухівкою автомобіль врізався в стіну будівлі Національної поліцейської академії. В результаті загинула 21 людина, 68 отримали поранення. Після цього Дуке віддав наказ про арешт 10 представників організації, які вели на Кубі переговори з адміністрацією південноамериканської країни в 2018 році.

АНО, в рядах якої налічується близько 1,5 тис. Чоловік, залишилася єдиною повстанським угрупованням в Колумбії після того, як в листопаді 2016 року уряд уклало угоду про мир з організацією "Революційні збройні сили Колумбії".