Колумбійські терористи намагаються диктувати умови владі країни

У свою чергу Дуке заявив, що продовжить боротьбу зі злочинцями. "АНО - це терористичне угрупування, яка по-варварськи нападає на країну протягом десятиліть. Колумбія вимагає від них звільнити викрадених і припинити злочинні дії", - написав він на своїй сторінці в Twitter.
Колумбійська влада поклали на АНО відповідальність за теракт 17 січня 2019 року в Боготі, коли начинений вибухівкою автомобіль врізався в стіну будівлі Національної поліцейської академії. В результаті загинула 21 людина, 68 отримали поранення. Після цього Дуке віддав наказ про арешт 10 представників організації, які вели на Кубі переговори з адміністрацією південноамериканської країни в 2018 році.
АНО, в рядах якої налічується близько 1,5 тис. Чоловік, залишилася єдиною повстанським угрупованням в Колумбії після того, як в листопаді 2016 року уряд уклало угоду про мир з організацією "Революційні збройні сили Колумбії".
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