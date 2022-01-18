Колумбійські солдати загинули на полі посівів наркотичних рослин

Колумбія потерпає як від збройних зіткнень повстанців, так і від опору наркоторговців. Так, за інформацією місцевої радіостанції La FM, під час знищення посівів нарковмісних рослин спрацював вибуховий пристрій. Під час вибуху загинули двоє колумбійських військовослужбовців. Трагедія трапилася на заході країни.

Відзначається, що в муніципалітеті Тумако, що в західному департаменті Наріньо, солдати знищували посіви рослин, що містять наркотичні речовини, коли спрацювала міна. Військові загинули на місці.

За даним інцидентом розпочато розслідування. За даними влади, в згаданому регіоні активно діють незаконні угрупування повстанців і злочинців.

Як повідомлялося, на північному заході Колумбії невідомі розстріляли шістьох людей - п'ятьох шахтарів і власника більярдного клубу.