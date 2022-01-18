Колумбійці протестують проти податкової реформи - загинули 19 осіб

08:30 04 травень Київ, Україна

У Колумбії не вщухають акції протестів проти податків і зборів з фізичних осіб, за останніми даними, в подібних акціях загинуло близько 19 осіб і близько 850 отримали різні травми.

Про це повідомляє агентство EFE.



За словами міністра оборони Колумбії Дієго Молано, більше половини постраждалих - співробітники силових структур. Також повідомляється про 431 затриманого по всій країні.



Молано назвав застосування сили проти учасників протесту виправданим. Він заявив, що в деяких регіонах "агресивні люди" намагалися приєднатися до протестів і "дестабілізувати обстановку". За його словами, деякі з них пов'язані з ліворадикальними угрупованнями Farcі ELN.



На тлі протестів, разом з президентом країни Іваном Дуке, у відставку пішов міністр фінансів і державних кредитів Колумбії Альберто Карраскілья, повідомляється в Твіттері міністерства. Дуке вже оголосив про призначення на місце Карраскільі Хосе Мануеля Рестрепо, який обіймав пост міністра торгівлі, промисловості і туризму.



Проєкт податкової реформи, авторами якого були і Карраскілья, і Рестрепо, припускав поповнення бюджету Колумбії на 26 трлн песо (понад $6 млрд), що перевищує на 2% ВВП країни. Досягти цього передбачалося шляхом розширення застосування ПДВ і інших податків і зборів з фізичних осіб. Реформа викликала критику багатьох політичних сил і протести по всій країні, після чого президент Колумбії доручив доопрацювати проєкт реформи, але демонстрації продовжилися.