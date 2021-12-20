Кількість журналістів за ґратами досягла рекордного рівня – CPJ

11:12 09 грудень Київ, Україна

Кількість ув'язнених журналістів у світі у 2021 році досягла рекордного рівня – 293 особи, ще 24 медійники загинули внаслідок цілеспрямованих атак.



Такі дані наводить Комітет захисту журналістів (CPJ).



Найгірша ситуація для журналістів склалася у Китаї: протягом нинішнього року CPJ тут зафіксував 50 медійників за ґратами.



За ним слідує М'янма – 26 ув'язнених працівників ЗМІ під час хвилі репресії після воєнного перевороту 1 лютого.



Далі Єгипет – 25, В'єтнам – 23 та Білорусь – 19.



Вперше у перепис потрапили журналісти, ув'язнені у Гонконзі. Зокрема, засновник Apple Daily, лауреат премії CPJ за свободу друку Джиммі Лай.



У країнах Африки на південь від Сахари найгіршою для свободи слова стала Еритрея, на другому місці – Ефіопія, де триває громадянська війна.



Рекордну кількість журналістів, ув'язнених у всьому світі, CPJ задокументовує вже шостий рік поспіль.

"Ця цифра відображає дві нерозв'язні проблеми - уряди сповнені рішучості контролювати інформацію та керувати нею, і вони все більш нахабні у своїх зусиллях", - заявив виконавчий директор CPJ Джоел Саймон.

Десятку антилідерів свободи преси закривають Туреччина, Саудівська Аравія, Росія та Іран, де влада регулярно використовує закони про технології та безпеку для придушення інакодумства та вдається до систематичного порушення міжнародних норм.



Антидержавні звинувачення залишаються найпоширенішими у світі. Однак цього року CPJ також задокументував щонайменше 17 ув'язнених журналістів, звинувачених у кіберзлочинах: у деяких випадках це може призвести до кримінального переслідування за будь-що опубліковане або поширене в Інтернеті.



У Білорусі за ґратами перебуває 19 журналістів – це найвищий показник у країні з того часу, як CPJ розпочав збір даних про ув'язнених журналістів у 1992 році.



У Латинській Америці журналісти були ув'язнені на Кубі – 3, у Нікарагуа – 2 та Бразилії – 1. Загрози свободи друку посилилися у всьому регіоні, йдеться у повідомленні.



На момент публікації інформації в Північній Америці не було ув’язнено жодного журналіста. Проте US Press Freedom Tracker, партнер CPJ, зафіксував 56 арештів та затримання журналістів у США протягом 2021 року, причому переважна більшість сталася під час протестів.



Такі країни, як Туреччина та Саудівська Аравія, начебто відмовилися від тенденції ув'язнити більше журналістів, ніж у попередні роки. Однак це не свідчить про покращення клімату для свободи преси, а скоріше про диверсифікацію цензури, коли влада використовує такі інструменти, як спостереження та відключення Інтернету, вважають дослідники.



В Індії цього року вбили найбільше у світі – чотири – журналісти через помсту за їхню професійну діяльність; ще один був убитий під час висвітлення протесту.



У той самий час, найсмертельнішою країною західної півкулі для журналістів залишилася Мексика: трьох медійників убили за їхні репортажі, мотиви шістьох інших вбивств розслідуються.



У CPJ уточнили, що список журналістів не охоплює тих, кого ув'язнили та звільнили протягом 2021 року.