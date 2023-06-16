Кількість вимушених переселенців у світі досягла рекордних 110 мільйонів

Кількість вимушено переміщених людей у світі зросла до рекордних 110 мільйонів, заявляють в Агентстві ООН у справах біженців, пише Reuters.
У 2022 році кількість переселенців збільшилася на 19 мільйонів і до кінця року становила 108,4 мільйона. Це рекорд за швидкістю зростання за всю історію, кажуть в ООН.
Станом на початок літа 2023 р. кількість вимушених переселенців зросла ще до 110 мільйонів, головним чином через восьмитижневий конфлікт у Судані, під час якого відбувалися бойові сутички між регулярною армією та воєнізованим угрупуванням «Сили швидкого реагування» (RSF).
Близько половини із загальної кількості біженців та переселенців прибули з трьох країн: Сирії, України та Афганістану.
До початку війни в Сирії в 2011 році кількість вимушених переселенців протягом двох десятиліть була практично незмінною і становила приблизно 40 мільйонів людей, зазначають в ООН. З цього моменту цифра зростає з кожним роком.
На кожні 74 людини у світі припадає більше одного вимушеного переселенця, йдеться у звіті ООН.
У 2022 році кількість переселенців збільшилася на 19 мільйонів і до кінця року становила 108,4 мільйона. Це рекорд за швидкістю зростання за всю історію, кажуть в ООН.
Станом на початок літа 2023 р. кількість вимушених переселенців зросла ще до 110 мільйонів, головним чином через восьмитижневий конфлікт у Судані, під час якого відбувалися бойові сутички між регулярною армією та воєнізованим угрупуванням «Сили швидкого реагування» (RSF).
Близько половини із загальної кількості біженців та переселенців прибули з трьох країн: Сирії, України та Афганістану.
До початку війни в Сирії в 2011 році кількість вимушених переселенців протягом двох десятиліть була практично незмінною і становила приблизно 40 мільйонів людей, зазначають в ООН. З цього моменту цифра зростає з кожним роком.
На кожні 74 людини у світі припадає більше одного вимушеного переселенця, йдеться у звіті ООН.
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