Коли США вийдуть з ВООЗ

13:41 08 липень Київ, Україна

З'єднані Штати Америки, 6 липня, повідомили генеральному секретарю ООН Антоніу Гутерріш про вихід з Всесвітньої організації охорони здоров'я, офіційно відносини з ВООЗ припиняться 6 липня 2021 року. 

Про це заявив у вівторок журналістам офіційний представник генсека Стефан Дюжаррік.
«6 липня 2020 року Сполучені Штати Америки повідомили генерального секретаря ООН в якості відповідальної особи при установі в 1946 році Всесвітньої організації охорони здоров'я про вихід з ВООЗ, вступає в силу з 6 липня 2021 року», - сказав він.
Дюжаррік зазначив, що генсек ООН повинен буде перевірити, чи виконали США всі умови, передбачені процедурою виходу з ВООЗ.
«Дані умови включають попередження [про вихід] за один рік і повне погашення фінансових зобов'язань перед організацією», - уточнив він.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп у вівторок, 7 липня, повідомив конгрес про офіційний вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров'я.