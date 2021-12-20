Коли США вийдуть з ВООЗ

«6 липня 2020 року Сполучені Штати Америки повідомили генерального секретаря ООН в якості відповідальної особи при установі в 1946 році Всесвітньої організації охорони здоров'я про вихід з ВООЗ, вступає в силу з 6 липня 2021 року», - сказав він.