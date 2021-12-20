Коли США вийдуть з ВООЗ

З'єднані Штати Америки, 6 липня, повідомили генеральному секретарю ООН Антоніу Гутерріш про вихід з Всесвітньої організації охорони здоров'я, офіційно відносини з ВООЗ припиняться 6 липня 2021 року.
Про це заявив у вівторок журналістам офіційний представник генсека Стефан Дюжаррік.
Дюжаррік зазначив, що генсек ООН повинен буде перевірити, чи виконали США всі умови, передбачені процедурою виходу з ВООЗ.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп у вівторок, 7 липня, повідомив конгрес про офіційний вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров'я.
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