Коаліція Саудівської Аравії завдала авіаударів по столиці Ємену

07:50 29 листопад Київ, Україна

Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, яка воює з єменськими повстанцями-хуситами, завдала авіаударів рано-вранці в суботу по столиці країни Сані.



Державне телебачення Саудівської Аравії повідомило про страйки, пославшись на коаліцію, яку очолює Саудівська Аравія, яка закликала мирних жителів триматися подалі від цих місць, не називаючи їх.



Ударів було завдано на тлі запеклих боїв навколо міста Маріб і після того, як сили коаліції залишили райони навколо ключового портового міста Ходейда.



Нагадаємо, хусити, які підтримують Іран, утримують столицю Ємену з вересня 2014 року. Хоча втручання коаліції під керівництвом Саудівської Аравії зупинило їхній марш на південь у 2015 році, війна тривала роками і викликала найсерйознішу гуманітарну кризу у світі.