Співробітники дипмісії США, з числа громадян Китаю, звільнені в результаті закриття генконсульства в Ченду, висловили невдоволення за фактом невиплати їм належних компенсацій.
Звільнений місцевий персонал генерального консульства США в Ченду на південному заході Китаю повідомив, що громадянам Китаю "не до кінця виплатили компенсації".
Про це повідомив у понеділок головний редактор китайської газети The Global Times Ху Сицзінь.
Редактор нагадав, що перед закриттям американська дипломатична місія опублікувала відеоролик "Нам буде вас завжди не вистачати". "Добра воля вимагає, щоб вчинки відповідали словами. Не треба обмежуватися красивими висловлюваннями ", - підсумував Ху Сицзінь.
Раніше Міністерство закордонних справ КНР повідомило про передачу китайському уряду будівлі американського консульства в Ченду. Приблизно о 06:00 ранку (01:00 МСЬК) там був прибраний прапор США, а до 10:00 за місцевим часом (05.00 мск) дипломати покинули все приміщення.
Вашингтон 21 липня зажадав від Пекіна закрити генконсульство в Х'юстоні протягом 72 годин через "крадіжки американських технологій", "неналежного використання" систем студентських обмінів, а також "несумісного зі стандартною практикою дипломатії поведінки" співробітників. МЗС Китаю в той же день зажадав від Вашингтона закрити дипмісію США в Ченду.
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