КНР: Звільнені без компенсації співробітники дипмісії США незадоволені

Співробітники дипмісії США, з числа громадян Китаю, звільнені в результаті закриття генконсульства в Ченду, висловили невдоволення за фактом невиплати їм належних компенсацій.

Звільнений місцевий персонал генерального консульства США в Ченду на південному заході Китаю повідомив, що громадянам Китаю "не до кінця виплатили компенсації".

Про це повідомив у понеділок головний редактор китайської газети The Global Times Ху Сицзінь.

"Наскільки мені відомо, консульство не виплатило достатню компенсацію місцевому персоналу, який був звільнений. Це викликало невдоволення ", - написав він на своїй сторінці в Twitter.

Редактор нагадав, що перед закриттям американська дипломатична місія опублікувала відеоролик "Нам буде вас завжди не вистачати". "Добра воля вимагає, щоб вчинки відповідали словами. Не треба обмежуватися красивими висловлюваннями ", - підсумував Ху Сицзінь.

Раніше Міністерство закордонних справ КНР повідомило про передачу китайському уряду будівлі американського консульства в Ченду. Приблизно о 06:00 ранку (01:00 МСЬК) там був прибраний прапор США, а до 10:00 за місцевим часом (05.00 мск) дипломати покинули все приміщення.

Вашингтон 21 липня зажадав від Пекіна закрити генконсульство в Х'юстоні протягом 72 годин через "крадіжки американських технологій", "неналежного використання" систем студентських обмінів, а також "несумісного зі стандартною практикою дипломатії поведінки" співробітників. МЗС Китаю в той же день зажадав від Вашингтона закрити дипмісію США в Ченду.