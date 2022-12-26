КНР планує посилити співпрацю з росією

07:24 26 грудня Київ, Україна

Глава китайського МЗС Ван І заявив, що КНР з наступного року "поглиблюватиме стратегічну взаємну довіру та взаємовигідну співпрацю" з росією. Про це у неділю, 25 грудня, повідомило видання AP.



Він також заявив, що Китай "дотримується принципів об'єктивності та неупередженості" у питанні "української кризи".

"Що стосується української кризи, ми послідовно дотримуємося основних принципів об'єктивності та неупередженості, не віддаючи переваги ні тій, ні іншій стороні і не підливаючи олії у вогонь, тим більше не прагнучи вигоди від ситуації", - заявив Ван І.

Він також звинуватив США у погіршенні відносин між двома найбільшими економіками світу, заявивши, що Пекін "рішуче відкинув помилкову політику США щодо Китаю". При цьому Ван І визнав, що досвід показав, що Китай і Сполучені Штати не можуть відокремити або розірвати ланцюжки поставок.



За словами дипломата, Китай буде прагнути повернути відносини зі США в потрібне русло, зазначивши, що вони різко погіршилися, тому що "Сполучені Штати наполегливо продовжують розглядати Китай як свого головного конкурента і беруть участь у кричущій блокаді, придушенні та провокаціях проти Китаю".