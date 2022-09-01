КНР обмежила торгівлю з Тайванем

Китай обмежив торгівлю з Тайванем, а також запровадив санкції щодо двох тайванських фондів на тлі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.
Про це 3 серпня повідомило видання Aljazeera.
Пекін призупинив експорт піску на острів – ключового матеріалу, що використовується у будівництві, а також заборонив ввезення тайванських цитрусових та деяких видів риби.
Головне митне управління Китаю заявило, що імпорт продуктів харчування було зупинено через присутність пестицидів та коронавірусу в деяких партіях, а Міністерство торгівлі пояснило припинення постачання піску відповідно до неуточнених правових положень.
Крім того, Канцелярія КНР у справах Тайваню окремо оголосила про введення заходів щодо Тайванського фонду за демократію та Фонду міжнародного співробітництва та розвитку.
Рішенням китайського уряду цим фондам забороняється співпраця з організаціями, підприємствами та приватними особами материкового Китаю.
Як наголошують аналітики, цілком імовірно, що Пекін оголосить про інші економічні санкції, але навряд чи вони будуть ефективними, якщо не торкнуться ключового тайванського продукту - напівпровідників.
Оголошення про санкції пролунали під час візиту Пелосі на острів, який Пекін вважає своєю територією.. Раніше у Китаї пригрозили "серйозними наслідками" у разі, якщо американський політик прибуде на Тайвань.
Пекін призупинив експорт піску на острів – ключового матеріалу, що використовується у будівництві, а також заборонив ввезення тайванських цитрусових та деяких видів риби.
Головне митне управління Китаю заявило, що імпорт продуктів харчування було зупинено через присутність пестицидів та коронавірусу в деяких партіях, а Міністерство торгівлі пояснило припинення постачання піску відповідно до неуточнених правових положень.
Крім того, Канцелярія КНР у справах Тайваню окремо оголосила про введення заходів щодо Тайванського фонду за демократію та Фонду міжнародного співробітництва та розвитку.
Рішенням китайського уряду цим фондам забороняється співпраця з організаціями, підприємствами та приватними особами материкового Китаю.
Як наголошують аналітики, цілком імовірно, що Пекін оголосить про інші економічні санкції, але навряд чи вони будуть ефективними, якщо не торкнуться ключового тайванського продукту - напівпровідників.
Оголошення про санкції пролунали під час візиту Пелосі на острів, який Пекін вважає своєю територією.. Раніше у Китаї пригрозили "серйозними наслідками" у разі, якщо американський політик прибуде на Тайвань.
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