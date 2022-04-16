Книга Обами "Земля обітована" побила рекорд продажів

Видавництво Penguin Random House опублікувало книгу "Земля обітована" експрезидента США Барака Обами, перший день продажів побив всі рекорди.
Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на заяву видавця PRH.
Видавець зазначив, що цей результат представляє "найбільший загальний обсяг продажів за перший день будь-якої книги, коли-небудь виданої компанією".
Так, робота Барака Обами обійшла мемуари його дружини Мішель Обами, чия книга "Становлення" злетіла на вершину чартів в 2018 році.
Нагадаємо, у вівторок почалися продажі мемуарів 44-ого президента США Барака Обами. Американський стартовий тираж "Землі обітованої" становить 3 млн примірників.
Нагадаємо, у вівторок почалися продажі мемуарів 44-ого президента США Барака Обами. Американський стартовий тираж "Землі обітованої" становить 3 млн примірників.
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