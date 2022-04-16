Книга Обами "Земля обітована" побила рекорд продажів

12:51 19 листопада Київ, Україна

Видавництво Penguin Random House опублікувало книгу "Земля обітована" експрезидента США Барака Обами, перший день продажів побив всі рекорди.
 
Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на заяву видавця PRH.
"Продажі за попереднім замовленням, плюс продажі за перший день склали 887 тисяч одиниць "у всіх форматах і виданнях в США і Канаді ", - повідомило Penguin Random House в середу.
Видавець зазначив, що цей результат представляє "найбільший загальний обсяг продажів за перший день будь-якої книги, коли-небудь виданої компанією".
 
Так, робота Барака Обами обійшла мемуари його дружини Мішель Обами, чия книга "Становлення" злетіла на вершину чартів в 2018 році.

Нагадаємо, у вівторок почалися продажі мемуарів 44-ого президента США Барака Обами. Американський стартовий тираж "Землі обітованої" становить 3 млн примірників.