Книга Обами "Земля обітована" побила рекорд продажів

12:51 19 листопада Київ, Україна

Видавництво Penguin Random House опублікувало книгу "Земля обітована" експрезидента США Барака Обами, перший день продажів побив всі рекорди

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на заяву видавця PRH.

"Продажі за попереднім замовленням, плюс продажі за перший день склали 887 тисяч одиниць "у всіх форматах і виданнях в США і Канаді ", - повідомило Penguin Random House в середу.

Видавець зазначив, що цей результат представляє "найбільший загальний обсяг продажів за перший день будь-якої книги, коли-небудь виданої компанією".