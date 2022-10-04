КНДР запустила балістичну ракету, яка пролетіла над Японією

07:31 04 жовтня Київ, Україна

4 жовтня Токіо оголосив повітряну тривогу по всій країні через запуск Північною Кореєю балістичної ракети.



Про це повідомляє агентство Yonhap.



Зазначається, що мешканців закликали до евакуації всередину будівель або під землю, а тим, хто вирішить залишитися вдома, - не підходити до вікон через ризик падіння уламків снаряда.



За даними Берегової охорони Японії, північнокорейська ракета перелетіла через повітряний простір північних префектур Аоморі та Хоккайдо та впала у Тихому океані.



Влада закликає кораблі, що знаходяться в районі падіння снаряда, у разі виявлення уламків не наближатися до них, а негайно повідомити Берегову охорону.



Як зазначено, у зв'язку з інцидентом японський уряд скликає раду національної безпеки.