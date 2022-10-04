КНДР запустила балістичну ракету, яка пролетіла над Японією

4 жовтня Токіо оголосив повітряну тривогу по всій країні через запуск Північною Кореєю балістичної ракети.
Про це повідомляє агентство Yonhap.
Зазначається, що мешканців закликали до евакуації всередину будівель або під землю, а тим, хто вирішить залишитися вдома, - не підходити до вікон через ризик падіння уламків снаряда.
За даними Берегової охорони Японії, північнокорейська ракета перелетіла через повітряний простір північних префектур Аоморі та Хоккайдо та впала у Тихому океані.
Влада закликає кораблі, що знаходяться в районі падіння снаряда, у разі виявлення уламків не наближатися до них, а негайно повідомити Берегову охорону.
Як зазначено, у зв'язку з інцидентом японський уряд скликає раду національної безпеки.
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