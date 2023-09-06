КНДР запустила балістичні ракети: імітація ядерних ударів по Південній Кореї

09:08 31 серпня Київ, Україна

Північна Корея оголосила про запуск двох тактичних балістичних ракет малої дальності, які становлять імітацію ядерних ударів по військових об'єктах у Південній Кореї.



Інформація про запуск була поширена через канали ВПС та агентство KCNA.



Згідно з повідомленням офіційних медіа Північної Кореї, ці випробування проводилися на тлі розгортання стратегічних бомбардувальників США у регіоні.



За даними Південної Кореї, дві ракети були успішно запущені та приземлилися в морі.



Запуски збіглися за часом із проведенням щорічних спільних військових навчань, що проводяться Південною Кореєю та США.



Північнокорейська влада довгий час розглядає ці навчання як демонстрацію підготовки до воєнних дій.



Представники армії Північної Кореї наголосили, що ракети були запущені пізно ввечері у середу під час "тактичних ядерних навчань, що імітують удари "випаленої землі" по важливих командних центрах та оперативних аеродромах" на території Південної Кореї.

"Ці навчання спрямовані на відправлення ясного сигналу нашим ворогам", - наголосили у військових джерелах.

Запуск ракет відбувся за день до завершення 11-денних спільних військових маневрів Південної Кореї та США.