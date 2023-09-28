КНДР внесла ядерний статус до конституції

Парламент КНДР схвалив зміни до конституції, внісши до тексту Основного закону згадку про ядерний статус держави.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на місцеві джерела.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на місцеві джерела.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підкреслив, що "політика країни щодо створення ядерної зброї набула постійного статусу як фундаментальний закон, з яким не можна грати".
Він також оголосив про намір Північної Кореї збільшити виробництво ядерної зброї з метою заборони "американських провокацій".
Він також оголосив про намір Північної Кореї збільшити виробництво ядерної зброї з метою заборони "американських провокацій".
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