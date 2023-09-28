КНДР внесла ядерний статус до конституції

10:09 28 вересня Київ, Україна

Парламент КНДР схвалив зміни до конституції, внісши до тексту Основного закону згадку про ядерний статус держави.



Про це повідомляє Reuters, посилаючись на місцеві джерела.

"Верховні народні збори Північної Кореї, проводячи дводенне засідання, ухвалили одноголосне рішення про перегляд конституції, доповнивши текст твердженням про те, що Північна Корея "розробляє ядерну зброю для забезпечення свого права на існування та запобігання війні", - говорить повідомлення.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підкреслив, що "політика країни щодо створення ядерної зброї набула постійного статусу як фундаментальний закон, з яким не можна грати".



Він також оголосив про намір Північної Кореї збільшити виробництво ядерної зброї з метою заборони "американських провокацій".