КНДР вкотре провела запуск балістичної ракети у бік Японського моря

08:11 02 листопада Київ, Україна

У середу, 2 листопада, Північна Корея запустила невстановлену балістичну ракету у бік Японського моря, повідомляє південнокорейська агенція Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів.



Зазначається, що запуск відбувся у той час, як Південна Корея проводить спільні зі США навчання.



Yonhap уточнює, що ракета попрямувала до південнокорейського острова Улліндо, перш ніж впасти в Японське море. На острові оголосили повітряну тривогу.



У регіоні завершилися щорічні масштабні навчання Південної Кореї та США, у рамках яких відпрацьовувалася, зокрема, висадка десанту в Японському морі. У маневрах брали участь понад 6 тис. військових, 40 десантних машин-амфібій, 50 літаків та вертольотів та десять суден.



Попередній запуск був 28 жовтня – тоді Північна Корея випустила дві балістичні ракети у бік Японського моря.