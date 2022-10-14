КНДР вкотре випробувала балістичну ракету малої дальності

16:14 14 жовтня Київ, Україна

Північна Корея провела випробувальний запуск балістичної ракети малої дальності у море біля свого східного узбережжя, у п'ятницю, 14 жовтня.



Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на південнокорейських військових.



Крім того, КНДР здійснила близько 170 артилерійських пострілів по "морських буферних зонах" біля східного та західного узбережжя країни, а група приблизно з десяти північнокорейських військових літаків пролетіла вздовж кордону з Південною Кореєю.



Наголошується, що маневри могли стати відповіддю на перші за п'ять років односторонні санкції Сеула проти Пхеньяна.. Як відомо, до чорного списку потрапили 15 північнокорейських громадян та 16 організацій, які займаються розробкою ракет.



В Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї уточнили, що ракета була запущена о 1.49 ночі з району Сунан поблизу столиці Північної Кореї Пхеньяну і пролетіла близько 700 км., перш ніж впасти в море.



Берегова охорона Японії також повідомила про запуск, який став як мінімум 41 випробуванням балістичної ракети північнокорейською владою цього року, пише Reuters.



У відповідь на провокаційний проліт літаків КНДР Сеул піднімав у повітря винищувачі



Рада національної безпеки Південної Кореї засудила Пхеньян за ескалацію напруженості, назвавши її дії порушенням двосторонньої військової угоди 2018 року, яка забороняє "ворожі дії" у прикордонній зоні.



Південнокорейський президент Юн Сук Йоль заявив, що КНДР "без розбору робить провокації", пообіцявши розробити контрзаходи.



Військові Північної Кореї опублікували заяву в державних ЗМІ, наголосивши, що ухвалили "рішучі військові контрзаходи" у зв'язку з артилерійським вогнем Південної Кореї у четвер, 13 жовтня.



У Сеулі на це відповіли, що стрілянина є "звичайними, законними" навчаннями.