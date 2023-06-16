КНДР прагне більш тісної стратегічної співпраці з рф

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив намір посилити співпрацю з рф і "триматися за руку" з президентом росії володимиром путіним, щоб зміцнити стратегічні зв'язки.
Як повідомляє Reuters, Кім пообіцяв це у посланні путіну з нагоди національного дня росії. Він також висловився за рішення росії вторгнутися в Україну, демонструючи "повну підтримку та солідарність", зазначає інформаційне агентство.
Кім Чен Ин також закликав до "тіснішої стратегічної співпраці" з москвою, "міцно тримаючись за руки з російським президентом, згідно з загальним бажанням народів двох країн досягти великої мети побудови могутньої країни", наголошується в заяві.
Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з кремлем і підтримала москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи у цьому гегемоністську політику і свавілля Сполучених Штатів і Заходу, зазначає Reuters.
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