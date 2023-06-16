КНДР прагне більш тісної стратегічної співпраці з рф

11:26 12 червня Київ, Україна

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив намір посилити співпрацю з рф і "триматися за руку" з президентом росії володимиром путіним, щоб зміцнити стратегічні зв'язки.



Як повідомляє Reuters, Кім пообіцяв це у посланні путіну з нагоди національного дня росії. Він також висловився за рішення росії вторгнутися в Україну, демонструючи "повну підтримку та солідарність", зазначає інформаційне агентство.

"Справедливість обов'язково переможе, і російський народ продовжуватиме додавати слави в історію перемоги", - сказав Кім у зверненні, опублікованому державним агентством новин KCNA.

Кім Чен Ин також закликав до "тіснішої стратегічної співпраці" з москвою, "міцно тримаючись за руки з російським президентом, згідно з загальним бажанням народів двох країн досягти великої мети побудови могутньої країни", наголошується в заяві.



Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з кремлем і підтримала москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи у цьому гегемоністську політику і свавілля Сполучених Штатів і Заходу, зазначає Reuters.