КНДР знову випустила балістичні ракети у Японське море

08:44 06 жовтня Київ, Україна

Випущені Північною Кореєю дві балістичні ракети впали у Японське море, повідомляє телеканал NHK 6 жовтня.



Зазначається, що ракети було випущено з 15-хвилинним інтервалом. Встановлено, що район їхнього падіння знаходиться за межами виняткової економічної зони Японії.



Як повідомив японський міністр оборони Ясукадзу Хамада, одна з ракет подолала відстань 350 км, інша - 800 км.



У зв'язку з подією офіційний Токіо висловив Пхеньяну протест.



Нагадаємо, цього тижня Північна Корея вже запускала балістичну ракету, вона пролетіла над Японією. Тоді Токіо був змушений оголосити повітряну тривогу.