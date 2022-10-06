КНДР знову випустила балістичні ракети у Японське море

Випущені Північною Кореєю дві балістичні ракети впали у Японське море, повідомляє телеканал NHK 6 жовтня.
Зазначається, що ракети було випущено з 15-хвилинним інтервалом. Встановлено, що район їхнього падіння знаходиться за межами виняткової економічної зони Японії.
Як повідомив японський міністр оборони Ясукадзу Хамада, одна з ракет подолала відстань 350 км, інша - 800 км.
У зв'язку з подією офіційний Токіо висловив Пхеньяну протест.
Нагадаємо, цього тижня Північна Корея вже запускала балістичну ракету, вона пролетіла над Японією. Тоді Токіо був змушений оголосити повітряну тривогу.
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