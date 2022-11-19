КНДР провела запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Північна Корея, у п'ятницю, 18 листопада, провела випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети, повідомив телеканал CNN.
Зазначається, що напередодні Пхеньян запустив балістичну ракету малої дальності у води біля східного узбережжя Корейського півострова і суворо попередив США "про жорсткішу військову протидію" їхнім тісним оборонним зв'язкам з Південною Кореєю та Японією.
За інформацією Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракета була запущена приблизно о 10.15 за місцевим часом (3.15 за Києвом) із Сунану неподалік Пхеньяну і пролетіла близько 1000 кілометрів на схід.
Вона досягла висоти близько 6100 кілометрів зі швидкістю 22 Маха, що у 22 рази перевищує швидкість звуку. Деталі аналізуються розвідувальними органами Південної Кореї та США.
Японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда з посиланням на дані берегової охорони країни заявив, що північнокорейська ракета впала у винятковій економічній зоні Японії, приблизно за 210 кілометрів на захід від японського острова Осіма-Осіма.
Він засудив провокаційні дії КНДР, які відбуваються з "безпрецедентною частотою".
Зазначається, що напередодні Пхеньян запустив балістичну ракету малої дальності у води біля східного узбережжя Корейського півострова і суворо попередив США "про жорсткішу військову протидію" їхнім тісним оборонним зв'язкам з Південною Кореєю та Японією.
За інформацією Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракета була запущена приблизно о 10.15 за місцевим часом (3.15 за Києвом) із Сунану неподалік Пхеньяну і пролетіла близько 1000 кілометрів на схід.
Вона досягла висоти близько 6100 кілометрів зі швидкістю 22 Маха, що у 22 рази перевищує швидкість звуку. Деталі аналізуються розвідувальними органами Південної Кореї та США.
Японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда з посиланням на дані берегової охорони країни заявив, що північнокорейська ракета впала у винятковій економічній зоні Японії, приблизно за 210 кілометрів на захід від японського острова Осіма-Осіма.
Він засудив провокаційні дії КНДР, які відбуваються з "безпрецедентною частотою".
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