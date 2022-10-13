КНДР провела випробування крилатих ракет великої дальності

Північна Корея випробувала стратегічні крилаті ракети великої дальності.
Про це 13 жовтня повідомила газета The Japan Times.
За даними Центрального телеграфного агентства КНДР, випробувальні пуски, які "успішно проведені" 12 жовтня, були спрямовані на подальше підвищення боєздатності та потужності стратегічних крилатих ракет великої дальності для застосування тактичної ядерної зброї.
Зазначається, що дві ракети пролетіли 10234 секунди, або майже три години, овалом і вісімкою в небі над Жовтим морем, а потім врізалися в цілі на відстані 2000 кілометрів.
Така дистанція робить всю Японію доступною для удару.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив "велике задоволення результатом випробувального запуску". Він похвалив "високі можливості реагування" своїх "ядерних бойових сил", стверджуючи, що останні випробування довели "повну готовність до реальної війни".
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