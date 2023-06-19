КНДР планує посилити розробку ядерного озброєння

09:34 19 червня Київ, Україна

Трудова партія Кореї, яка має повний контроль над владою в КНДР, оголосила про свої наміри щодо посилення розробки та виробництва високотехнологічного ядерного озброєння.



Згідно з інформацією, поширеною агентством Yonhap, яке посилається на офіційне північнокорейське інформаційне агентство KCNA, відповідне рішення було ухвалено на пленумі центрального комітету Трудової партії Кореї (ТПК).



Протягом трьох днів на пленумі під керівництвом голови партії Кім Чен Ина обговорювалися питання оборони та дипломатичні стратегії КНДР у відповідь на зміни у міжнародній обстановці.



Особливу увагу було звернуто на невдалу спробу запуску розвідувального супутника наприкінці минулого місяця, яку назвали "найсерйознішою невдачею, яка не є непоміченою" у повідомленні KCNA.



Відповідні посадові особи, відповідальні за запуск, були піддані суворій критиці, і керівництво країни видало наказ про ретельний аналіз причин невдачі з метою "успішного запуску військового розвідувального супутника" в найкоротші терміни на орбіту.



Крім того, ТПК ясно заявила про свою готовність збільшити виробництво потужної ядерної зброї для протидії змінам у безпеці на Корейському півострові.



У повідомленні наголошується, що керівники ТПК закликають підприємства в оборонній галузі "продовжувати наполегливо розробляти ядерну зброю та зміцнювати ядерні сили... шляхом збільшення виробництва досконалішого ядерного озброєння".