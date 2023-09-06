КНДР планує розмістити ядерну зброю на кораблях

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морський флот країни стане компонентом державного ядерного стримування.
Про це Кім заявив у промові з нагоди Дня ВМФ, повідомляє Kyodo з посиланням на державне північнокорейське інформагентство KCNA.
У своєму виступі Кім також назвав лідерів Японії, США та Південної Кореї "босами банд" і сказав, що їхні безрозсудні конфронтаційні дії зробили води біля Корейського півострова найбільш нестабільними водами з небезпекою ядерної війни.
Про це Кім заявив у промові з нагоди Дня ВМФ, повідомляє Kyodo з посиланням на державне північнокорейське інформагентство KCNA.
У своєму виступі Кім також назвав лідерів Японії, США та Південної Кореї "босами банд" і сказав, що їхні безрозсудні конфронтаційні дії зробили води біля Корейського півострова найбільш нестабільними водами з небезпекою ядерної війни.
Видання зазначає, що така заява з високою ймовірністю вказує на плани Пхеньяну розмістити ядерну зброю на флоті.
Західні фахівці вважають, що Пхеньян останнім часом прискорює свої зусилля щодо розгортання балістичних ракет з ядерними боєголовками на підводних човнах, а також оснащує ядерною зброєю підводні дрони.
Північна Корея має лише сухопутні пускові установки балістичних ракет, які можуть нести ядерні боєголовки.
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