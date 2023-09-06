КНДР планує розмістити ядерну зброю на кораблях

14:54 29 серпня Київ, Україна





Про це Кім заявив у промові з нагоди Дня



У своєму виступі Кім також назвав лідерів Японії, США та Південної Кореї "босами банд" і сказав, що їхні безрозсудні конфронтаційні дії зробили води біля Корейського півострова найбільш нестабільними водами з небезпекою ядерної війни. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морський флот країни стане компонентом державного ядерного стримування.Про це Кім заявив у промові з нагоди Дня ВМФ , повідомляє Kyodo з посиланням на державне північнокорейське інформагентство KCNA.У своєму виступі Кім також назвав лідерів Японії, США та Південної Кореї "босами банд" і сказав, що їхні безрозсудні конфронтаційні дії зробили води біля Корейського півострова найбільш нестабільними водами з небезпекою ядерної війни.

"Ситуація, що склалася, вимагає від наших ВМС докласти всіх зусиль для підтримки постійної бойової готовності, а також бути готовими зламати волю супротивника до війни", — заявив Кім.

Видання зазначає, що така заява з високою ймовірністю вказує на плани Пхеньяну розмістити ядерну зброю на флоті.



Західні фахівці вважають, що Пхеньян останнім часом прискорює свої зусилля щодо розгортання балістичних ракет з ядерними боєголовками на підводних човнах, а також оснащує ядерною зброєю підводні дрони.



Північна Корея має лише сухопутні пускові установки балістичних ракет, які можуть нести ядерні боєголовки.