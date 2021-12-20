КНДР здійснила запуск крилатої ракети

12:47 30 липень Київ, Україна

У КНДР розповіли про запуск крилатої ракети і повідомили, що такі маневри можуть стати регулярними.

Детальніше! КНДР під час проходять в країні військових маневрів здійснила запуск протикорабельної крилатої ракети. Про це повідомив у четвер у Сеулі представник Комітету начальників штабів (КНШ) Республіки Корея Кім Юн Нак.

За його даними, пуск був проведений з корабля в акваторії Японського моря 6 липня. Ракета пролетіла менше 100 км. Точний її тип невідомий, однак, на думку військових, такі ракети вже випробовувалися КНДР раніше.

«Розглядаємо цей запуск як частина регулярних північнокорейських військово-морських маневрів», - зазначив представник КНШ. Він підкреслив, що південнокорейські військові «пильно стежать за кроками Півночі і зберігають високий рівень боєготовності». Військовий вказав, що маневри стартували в КНДР на початку липня і тривають досі. Їх завершення очікується в серпні.

В останній раз КНДР здійснила запуск декількох ракет 14 квітня з східного узбережжя з району повіту Мучхон. За даними південнокорейських військових, вони відносяться до типу «Кимсон-3» (KN-19 за західною класифікацією) і призначені для боротьби з кораблями. Особливістю цих ракет є висока точність і мала висота польоту, що робить їх малопомітними для засобів протиповітряної оборони.

Крім цього, в цілому в поточному році КНДР провела щонайменше чотири великі військові акції, включаючи пуски балістичних ракет малої дальності, а також артилерійські стрільби.

У червні на Корейському півострові відбулося різке загострення ситуації після того, як КНДР підірвала знаходився в місті Кесоні офіс міжкорейського зв'язку у відповідь на запуск на її територію південнокорейськими НВО повітряних куль з антиурядовими листівками.