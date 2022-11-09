КНДР почала пошиття зимової форми для російських військових - ЗМІ

Декілька фабрик у Північній Кореї залучили до пошиття зимової форми для російських військових. Матеріали надає росія. Про це повідомляє Radio Free Asia, посилаючись на інформацію від своїх джерел у КНДР.
Шити форму для російських військових почали як мінімум три фабрики в Пхеньяні та неуточнена кількість в інших місцях. Йдеться про безпосередньо форму, білизну та взуття, сировину для яких надає росія. Далі їх мають залізницею відправляти до росії через вузький перешийок, що з'єднує країни - шляхом, який на початку листопада "розморозили" після восьмимісячної паузи через пандемію коронавірусу.
Про правдоподібність цієї інформації може свідчити заява російського посольства в КНДР кілька тижнів тому про те, що росія зацікавлена купувати одяг і взуття з Північної Кореї.
Хоча резолюція ООН 2375 від вересня 2017 забороняє Північній Кореї будь-який експорт виробів текстильної промисловості.
Співрозмовник пояснив, що Північній Кореї вигідна така співпраця для отримання іноземної валюти, особливо після вимушеної паузи через пандемію коронавірусу.
Шити форму для російських військових почали як мінімум три фабрики в Пхеньяні та неуточнена кількість в інших місцях. Йдеться про безпосередньо форму, білизну та взуття, сировину для яких надає росія. Далі їх мають залізницею відправляти до росії через вузький перешийок, що з'єднує країни - шляхом, який на початку листопада "розморозили" після восьмимісячної паузи через пандемію коронавірусу.
Про правдоподібність цієї інформації може свідчити заява російського посольства в КНДР кілька тижнів тому про те, що росія зацікавлена купувати одяг і взуття з Північної Кореї.
Хоча резолюція ООН 2375 від вересня 2017 забороняє Північній Кореї будь-який експорт виробів текстильної промисловості.
Співрозмовник пояснив, що Північній Кореї вигідна така співпраця для отримання іноземної валюти, особливо після вимушеної паузи через пандемію коронавірусу.
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