КНДР почала пошиття зимової форми для російських військових - ЗМІ

18:06 08 листопада Київ, Україна

Декілька фабрик у Північній Кореї залучили до пошиття зимової форми для російських військових. Матеріали надає росія. Про це повідомляє Radio Free Asia, посилаючись на інформацію від своїх джерел у КНДР.



Шити форму для російських військових почали як мінімум три фабрики в Пхеньяні та неуточнена кількість в інших місцях. Йдеться про безпосередньо форму, білизну та взуття, сировину для яких надає росія. Далі їх мають залізницею відправляти до росії через вузький перешийок, що з'єднує країни - шляхом, який на початку листопада "розморозили" після восьмимісячної паузи через пандемію коронавірусу.



Про правдоподібність цієї інформації може свідчити заява російського посольства в КНДР кілька тижнів тому про те, що росія зацікавлена купувати одяг і взуття з Північної Кореї.



Хоча резолюція ООН 2375 від вересня 2017 забороняє Північній Кореї будь-який експорт виробів текстильної промисловості.



Співрозмовник пояснив, що Північній Кореї вигідна така співпраця для отримання іноземної валюти, особливо після вимушеної паузи через пандемію коронавірусу.