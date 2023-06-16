КНДР може постачати росії зброю в обмін на нафту - Bloomberg

08:38 14 червня Київ, Україна

Вперше з 2020 року росія розпочала постачання нафти до Північної Кореї, поглиблюючи співпрацю між двома країнами, яка, за твердженням США, також включає відправку зброї з Пхеньяну, щоб допомогти кремлю у війні проти України.