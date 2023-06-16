КНДР може постачати росії зброю в обмін на нафту - Bloomberg

Вперше з 2020 року росія розпочала постачання нафти до Північної Кореї, поглиблюючи співпрацю між двома країнами, яка, за твердженням США, також включає відправку зброї з Пхеньяну, щоб допомогти кремлю у війні проти України.
Про це пише Bloomberg.
Згідно зі звітом комітету із санкцій Організації Об'єднаних Націй, з моменту відновлення постачання нафти (грудень 2022 року), росія змогла відправити до КНДР 67 тис. барелів.
Відновлення постачання нафти відбувається в умовах посилення співпраці між росією та Північною Кореєю, що викликає побоювання у США, що обидві країни можуть ухилятися від санкцій у партнерстві, яке допомагає Північній Кореї та постачає зброю росії для війни проти України.
Наприкінці 2022 року росія почала відправляти нафту на залізничну станцію в північнокорейському районі Туманганг. Це єдина залізнична гілка між росією і Північною Кореєю.
Повідомляється, що Північна Корея має дозвіл на імпорт 500 тис. барелів нафти на рік відповідно до режиму санкцій ООН. Однак країна знайшла способи обійти ці заходи, наприклад, здійснюючи переправлення товарів із корабля на корабель у відкритому морі.
Відновлення постачання нафти відбувається в умовах посилення співпраці між росією та Північною Кореєю, що викликає побоювання у США, що обидві країни можуть ухилятися від санкцій у партнерстві, яке допомагає Північній Кореї та постачає зброю росії для війни проти України.
Наприкінці 2022 року росія почала відправляти нафту на залізничну станцію в північнокорейському районі Туманганг. Це єдина залізнична гілка між росією і Північною Кореєю.
Повідомляється, що Північна Корея має дозвіл на імпорт 500 тис. барелів нафти на рік відповідно до режиму санкцій ООН. Однак країна знайшла способи обійти ці заходи, наприклад, здійснюючи переправлення товарів із корабля на корабель у відкритому морі.
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