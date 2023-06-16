КНДР: Кім Чен Ин забороняє самогубства, вважаючи їх зрадою соціалізму

09:59 08 червня Київ, Україна

Кім Чен Ин ввів заборону на самогубство в Північній Кореї, вважаючи його зрадою соціалізму.



Згідно з інформацією, отриманою з джерел Mirror, лідер Північної Кореї доручив розробити механізми для запобігання самогубствам.



Звіти говорять про 40% збільшення кількості самогубств серед громадян Північної Кореї порівняно з попереднім роком.

"У країні існує багато внутрішніх занепокоєнь через труднощі, з якими стикаються люди", - наголошується в повідомленні.

Тим не менш, офіційні особи на місцях поки не знайшли оптимального рішення для вирішення ситуації, незважаючи на вказівки керівництва.