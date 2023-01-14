КНДР та Іран продовжують порушувати заборону Радбезу ООН на постачання зброї Росії

09:42 14 січня Київ, Україна

Північна Корея та Іран, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових поставок, незважаючи на заборону Ради безпеки ООН.. Про це під час засідання заявила постійний представник США при Радбезі ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Вона наголосила, що люди в Україні сьогодні страждають і гинуть через те, що Іран підтримує Росію.

"Ми вважаємо, що Іран зараз розглядає можливість продажу сотень балістичних ракет Росії", - сказала посол.

Вона закликала Тегеран змінити курс і не робити цих кроків.

Крім того, за словами Томас-Грінфілд, Північна Корея публічно заявляє, що не надає підтримки Росії. Однак ця країна надавала зброю ЧВК Вагнеру, що є прямим порушенням іншої резолюції Радбезу ООН.

"Ми стурбовані тим, що КНДР планує відправити більше військового озброєння ПВК", - додала представниця США.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати засуджують дії КНДР і закликають Пхеньян відмовитися від цих поставок і дотримуватись резолюції РБ ООН.. Посол також звернулася із закликом до членів Ради безпеки підтримати США з цього питання.

Раніше повідомлялося, що США ввели нові санкції проти Ірану за передачу Росії бойових БПЛА.