Ключові аеропорти Європи не справляються з потоком туристів

10:24 23 червня Київ, Україна

У великих Європейських аеропортах виникла туристична криза. Співробітники аеропортів не справляються з божевільними потоками пасажирів.

Про це у середу, 22 червня, пише видання Politico.



Пояснюють ситуацію тим, що у багатьох країнах ЄС уже зняли обмеження, пов'язані із COVID-19. Водночас дворічна пандемія та економічна ситуація змусили аеродроми звільняти частину працівників, тому персонал просто не впорається з великою кількістю туристів, які нарешті вирішили поїхати у відпустку.



При цьому співробітники, відправлені у відпустку або звільнені під час пандемії, вирішили не повертатися до галузі, де пропонують мінімальну заробітну плату, а умови праці – важкі.

"Настав нещасний час для європейського транспорту", - йдеться у повідомленні.

Авіакомпанії вже звинуватили в хаосі адміністрації аеропортів, що виник.. Мовляв, літні графіки вони подали ще наприкінці березня, і аеропорти мали достатньо часу, щоб набрати персонал. У свою чергу керівники аеропортів заявили, що їм потрібно більше часу, щоб найняти новий персонал.

"Ми виходимо з пандемії, для цього немає сценарію. Ми були в центрі спалаху Омікрона, і будь-хто, хто хотів на той час провести кампанію з набору персоналу в розпал пандемії - або він міг передбачити майбутнє, або був глибоко безрозсудний", - сказала Вірджинія Лі, представник ACI Europe.

У Франції та Італії, окрім черг на далекі рейси, персонал аеропорту влаштував страйк. В Іспанії за останні кілька місяців майже 15 000 пасажирів пропустили рейси саме через черги, влітку цей показник буде вищим.



Певних труднощів зазнає і Німеччина, де зареєстрували підвищений попит на поїздки та нестачу персоналу, очікування в терміналах поступово зростає. Компаніям Lufthansa, Ryanair та Air France, у зв'язку з кадровою проблемою, довелося скасувати сотні рейсів та зазнати економічних втрат.



У Нідерландах Схіпхол переповнений натовпом пасажирів у чергах. Через брак персоналу в Амстердамі вже скасовують по кілька десятків рейсів щодня. Ті, хто сподівається вилетіти маршрутом, повинні прийти на аеродром за чотири години до рейсу.



Співробітники компаній Ryanair і Brussels Airlines оголосили про страйк цього тижня, а Lufthansa вже скасувала 1000 липневих рейсів через брак персоналу та нестачу слотів у найбільшому в Німеччині аеропорті Франкфурта.



Тим часом, у бюджетній авіакомпанії easyJet заявили, що змушені скоротити тисячі рейсів, запланованих на літо.



Тим, хто планує летіти з якогось аеропорту в Європі, радять набратися терпіння та приїжджати хоча б за три години до вильоту замість звичайних двох.