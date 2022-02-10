Клінічна смерть російського малого бізнесу

21:59 18 вересень Київ, Україна

Кількість індивідуальних підприємців, які подали заяву про банкрутство, з початку року досягла 64 тисяч осіб, що на 62% більше у порівнянні з 2019 роком.

Приріст забезпечили індивідуальні підприємці (ІП), які проходять процедуру банкрутства як фізособи - кількість збанкрутілих ІП зросла приблизно у 20 разів.



Більшість ІП в країні працюють у сфері послуг та ритейлі. Підприємці залишилися і без виторгу, і без фінансової подушки, зазначив він.



Більшість збанкрутілих ІП працювали якраз в торгівлі. Серед регіонів з банкрутств лідирують Москва, Підмосков'я, Краснодарський край і Свердловська область.



Як уже повідомлялося, малий бізнес РФ переживає клінічну смерть: 70% підприємців не відкриються ніколи, як і 20% кінотеатрів в Росії, які не зможуть відкритися після простою через коронавірус.



Ще у квітні експрем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про колапс в російській економіці. За його словами, найближчим часом навряд чи ситуація покращиться.