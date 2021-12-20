Кліматологи: територію Європи очікує глобальне потепління і критична посуха

18:51 16 березень Київ, Україна

На сьогодні Європа переживає найсильнішу посуху, подібного кліматичного стану вчені не фіксували з епохи Відродження.

Про це 15 березня повідомили в журналі The Guardian.



Дослідники вивчили серію найсильніших посух і потеплінь, які фіксувалися в Європі з 2014 року, і з'ясували, що аномалія, яка відбувається в цей час, перевершила своїх попередників.



Вчені порівняли 27 тисяч річних кілець пів сотні дубів, використовуючи живі дерева минулого століття і будівельну деревину старих будівель. Також вони проаналізували властивості деревини колодязів, яка використовувалася за часів правління Римської імперії.



За твердженням дослідників, глобальне потепління стало результатом стрімкого підвищення рівня спеки.



Хвилі тепла були руйнівними і викликали ранню смерть серед тисяч людей, знищивши поля і спровокувавши пожежі в лісах.



У підсумку, кліматологи зробили невтішний прогноз про те, що в майбутньому хвилі тепла стануть частішими, а посуха - ще сильніше.