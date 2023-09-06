Кліматологи офіційно визнали липень 2023 року найспекотнішим місяцем в історії

15:52 08 серпня Київ, Україна

Ніхто не заперечуватиме очевидний факт: клімат на планеті різко змінюється, температурний стовпчик неухильно рухається вгору.

"Дані C3S підтверджують, що липень 2023 був найспекотнішим липнем. Середня місячна температура становила 16,95°C, що значно вище за попередній рекорд у липні 2019 року (16,63°C)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на початку липня чотири дні поспіль, з 3 по 6 липня, було побито добовий світовий рекорд середньої температури повітря.

"Всі дні до кінця липня були спекотнішими за попередній рекорд 16,80°C, встановлений 13 серпня 2016 року, що зробило 29 днів, з 3 по 31 липня, найспекотнішими днями в історії", - йдеться далі у звіті.

Кліматологи повідомляють також, що у найспекотніший день - 6 липня - середня світова температура досягла 17,08°C, а зафіксовані 5 та 7 липня добові дані відрізнялися в межах 0,01°C.

"Протягом першого і третього тижнів місяця температури також тимчасово перевищили поріг на 1,5°C за доіндустріальний рівень - обмеження, встановлене Паризькою угодою, вперше це сталося в липні", - додають фахівці.

Раніше повідомлялося, що серпень теж має бути спекотнішим, ніж зазвичай.