Кліматологи б'ють на сполох: смертельна спека загрожує людям та екосистемам

Згідно з даними Національного центру екологічного прогнозування США, понеділок, 3 липня, став найспекотнішим днем, який коли-небудь реєструвався в історії людства.
Про це повідомляє Reuters.
3 липня середня загальносвітова температура досягла позначки 17,01 °C. Такий показник побив рекорд, зафіксований у серпні 2016 року – 16,92°C.
3 липня середня загальносвітова температура досягла позначки 17,01 °C. Такий показник побив рекорд, зафіксований у серпні 2016 року – 16,92°C.
За словами кліматологів, від сильної спеки в останній тиждень страждає південь США, у Китаї тривала стійка хвиля тепла з температурою понад +35°C, а в Північній Африці спостерігалася температура близько +50°C.
І навіть в Антарктиді, де зараз зима, зареєстровані аномально високі температури. Українська дослідницька станція імені Вернадського нещодавно зареєструвала рекорд температури липня, що становить +8,7 °C.
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