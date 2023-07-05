Кліматологи б'ють на сполох: смертельна спека загрожує людям та екосистемам

13:59 05 липня Київ, Україна

Згідно з даними Національного центру екологічного прогнозування США , понеділок, 3 липня, став найспекотнішим днем, який коли-небудь реєструвався в історії людства.

Про це повідомляє Reuters.



3 липня середня загальносвітова температура досягла позначки 17,01 °C. Такий показник побив рекорд, зафіксований у серпні 2016 року – 16,92°C.

"Це не та віха, яку ми маємо святкувати. Це смертний вирок для людей та екосистем", - наголосила кліматолог Фрідеріке Отто з Інституту зміни клімату та навколишнього середовища Грантема в Імперському коледжі Лондона.

За словами кліматологів, від сильної спеки в останній тиждень страждає південь США, у Китаї тривала стійка хвиля тепла з температурою понад +35°C, а в Північній Африці спостерігалася температура близько +50°C.



І навіть в Антарктиді, де зараз зима, зареєстровані аномально високі температури. Українська дослідницька станція імені Вернадського нещодавно зареєструвала рекорд температури липня, що становить +8,7 °C.