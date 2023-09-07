Китайським чиновникам заборонили використовувати iPhone

Уряд Китаю наказав чиновникам центральних держустанов не використовувати продукцію Apple та інші іноземні пристрої для роботи або приносити їх до офісу.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За даними видання, китайські чиновники вже місяцями дотримуються правила - уникати iPhone. Це може бути помстою за подібні кроки США проти китайських технологій та соцмережі TikTok.
Зокрема, під обмеження Вашингтона підпадають китайські Huawei та ZTE. Минулого року адміністрація Байдена заборонила схвалювати нове телекомунікаційне обладнання від обох компаній.
Незрозуміло, як широко поширювалися накази, але такі повідомлення було передано працівникам деяких центральних регуляторних органів.
Інформаційне управління Державної ради Китаю, Національне управління державної служби та Apple не відповіли на запити про коментарі.
Пекін багато років обмежував державних службовців у деяких установах використовувати iPhone для роботи, але зараз розпорядження було розширено, кажуть люди. Останнє розпорядження також свідчить про активізацію зусиль Пекіна щодо забезпечення суворого виконання своїх правил.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За даними видання, китайські чиновники вже місяцями дотримуються правила - уникати iPhone. Це може бути помстою за подібні кроки США проти китайських технологій та соцмережі TikTok.
Зокрема, під обмеження Вашингтона підпадають китайські Huawei та ZTE. Минулого року адміністрація Байдена заборонила схвалювати нове телекомунікаційне обладнання від обох компаній.
Незрозуміло, як широко поширювалися накази, але такі повідомлення було передано працівникам деяких центральних регуляторних органів.
Інформаційне управління Державної ради Китаю, Національне управління державної служби та Apple не відповіли на запити про коментарі.
Пекін багато років обмежував державних службовців у деяких установах використовувати iPhone для роботи, але зараз розпорядження було розширено, кажуть люди. Останнє розпорядження також свідчить про активізацію зусиль Пекіна щодо забезпечення суворого виконання своїх правил.
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